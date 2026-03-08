UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre mücadele 10 Mart Salı günü İstanbul’da bulunan RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak. Kritik karşılaşmayı yönetecek olan Gil Manzano’nun yardımcılıklarını yine İspanya’dan Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Juan Martínez Munuera görev alacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Guillermo Cuadra Fernández oturacak. VAR odasında Cuadra Fernandez’in yardımcılığını Valentín Gómez yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Galatasaray – Liverpool karşılaşması, iki takımın çeyrek final yolundaki kaderini belirleyecek ilk mücadele olacak.