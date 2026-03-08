Kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası’nda RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Bouchouari’nin sağlık kontrollerinin tamamlandığı belirtildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Kulüp yetkilileri, futbolcunun tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiğini bildirirken, Bouchouari’nin sahalara dönüş süresinin yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği ifade edildi.