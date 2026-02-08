Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 'Sonuç sebebiyle değil, gösterdiğimiz performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Trabzonspor iyi galibiyet aldı. Birçok şeyi biz eksik yaptık. İyi oynadığımız bazı bölümler vardı, fena bir performans göstermedik. Beklemediğimiz bir gol yedik. Engellememiz gereken ortalar vardı engelleyemedik, sık sık orta yapacakların biliyorduk ama engel olamadık. İkinci yarıya iyi başladık derken yine gol yedik. Son haftalarda çok fazla gol atan bir takım değiliz. İlk yarıda sadece bir pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda da diğer bir pozisyon vardı. Şut çekmemiz gereken yerde şut çekemedik. Kalenin üstünden 2 metrelik mesafeden dışarı gitti. Daha sonra sistem değişikliğine gittik. 2 forvetle oynadık. Forvetleri pozisyona sokmadığınız müddetçe 5 forvetle oynasanız da gol atamazsınız. Hayal kırıklığı yaşıyorum, bu kadar geriye pas oynuyorsanız maç içinde problemler yaşarsınız. Aslında bizim yaptığımız ortalara bakacak olursanız kalite farkını görebilirsiniz. Trabzonspor'un ortaları da görürseniz farkı görürsünüz. Bizim yaptığımız ortalarda rakip topu uzaklaştırdı. Buna çalışmamız gerekiyor, böyle bir eksiğimiz vardı' dedi.

'EN ÇOK GOL ATAN OYUNCUMUZU GÖNDERDİK'

Bu kadroyla ellerinden geleni yapması gerektiğini belirten Reis, 'Elimizdeki kadroyla elimizden geleni yapıp çalışmamız gerekiyor. En iyi performansınızı her maçta gösteremeyebilirsiniz. Bugün mücadele ve savaşı gösteremedik. Trabzonspor, ikili mücadelelerde bizden daha iyiydi ve hızlı bir şekilde oynadılar. Bu konu hakkında takımla konuşmam gerekecek. Ne yazık ki Kante gibi oyuncular da alamadık. Elimizde belirli bir kadro var. Bu kadroyla çalışmaya devam etmeliyiz. Daha iyi bir performans gösterebiliriz önümüzdeki maç. Önümüzde bir Avrupa maçı var. Hem oyuncularım hem takımım iyi performans göstermesi için elinden geleni yapacak. Bugünkü maçta 2 forvetle oynadık yeteri kadar orta yapmazsanız gol pozisyonuna giremezsiniz. En çok gol atan en çok asist yapan oyuncumuzu gönderdik. Yerini doldurmakta zorluk yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE: ÇOK İYİ BİR KADROYA KARŞI OYNADIK

Mücadeleyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, '3 gollü güzel bir galibiyet. Gol yemeden bitirebildiğimiz maçlardan bir tanesi. Zor bir deplasman, ligimizin zor deplasmanlarından birisi. Çok iyi bir kadroya karşı oynadık. Onlara da özellikle Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Kolay bir maç yok bizim için. Güçlü bir kadroya kaliteli bir kadroya karşı zor bir deplasmanda 3 puan gayet iyi bir oyun, sporcularımı tebrik ediyorum. Avrupa maçlarında bizi gayet iyi temsil ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Ülkemizi iyi temsil ediyorlar. Biz inandığımız gibi beklediğimiz gibi mücadelemize devam ediyoruz. Bu oyuncularla beraber çok zor bir noktadan buraya geldik. Bunu da her defasında yenilemek durumundayım. Ben geldiğimde deplasman galibiyeti olamayan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz ve bunu bu kadar kısa sürede 6 ay gibi kısa sürede gençlerle beraber bu çocukların mücadelesiyle beraber hep beraber şu an geldiğimiz noktadayız ve bu çok iyi bir şey, bu verilen mücadele bence saygıyı hak ediyor. Daha fazla desteği hak ediyor dolayısıyla bugün bizim için çok güzel bir gün' dedi.

'5 OYUNCU İSTEDİK 3'ÜNÜ ALABİLDİK'

Bugün bazı oyuncuların kendi performansının üstüne çıktığını belirten Tekke, 'Birkaç oyuncumuzun seviyesi bugün istediğimiz seviyede olunca, oyun biraz da istediğimiz gibi oldu. Aslında oyunun son bölümünde de yine formasyonu değiştirdik. 5-3-2'ye döndük. İnsanımız geçiş oyununu çok seviyor. Geçiş oyunu çok zor bir şey değil. Futbolun günümüz literatüründe üst seviyeliklerinde sadece geçiş önemli. Geçiş tabii ki bir plan ama Trabzonspor sadece geçiş oyunu oynayamaz. Bu maç özelinde hücum yapmak isteyen bir takımımız vardı. Hemen hemen her maçın yanılmıyorsam yıldızı kalecimiz oluyorken şu an böyle bir şeyi bir senedir 2-3 kez yaşadık. Dolayısıyla oyundaki konumlanma, oyuncu performansları birçok şeyi değiştiriyor. 5 oyuncu almayı istedik ama 3 alabildik' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Tekke, 'Evimizde oynayacağımız bir maç, kazanabileceğimiz bir maç. Biz o mücadeleyi sadece Fenerbahçe'ye değil, kimle oynarsak oynayalım göstermek durumundayız. İsteğimiz destek tabii ki taraftarda tribünleri doldurmalıdır. Tabii burada benim asıl söyleyeceğim şey şu. Ben hakemden hiç memnun değildim. Hiç alakası yok değil mi? Bugün yendik aslında. Kenarda rahatsız olduğum şeyler oluyor. Rahatsız ediyor beni. Bunu yenerken de söylemem gerekli yani. Rahatsız ediyor beni. Etmeyen var. Yenildiğinde de etmeyen var ama yendik, rahatsız ediyor. Hissediyorum, görüyorum, yaşıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe maçı da normal maçlar gibi bizim için kazandığımızda 3 puan alacağımız, kaybettiğimizde puan alamayacağımız ve beraberlikte de 1 puan alacağımız maç. İyi konsantre olup ve iyi analiz ederek isteğimiz, arzumuzu göstererek taraftarımızı yine güldürmeye çalışacağız. Başka ekstra bir motivasyonumuz olmayacak' diye konuştu.