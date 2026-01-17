Kaza, saat 04.30 sıralarında, Yeşilçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Atmaca'nın (34) kullandığı hafif ticari araç, merkez istikametine seyir halindeyken buzlu yolda kayıp, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hakan Atmaca ile ağabeyi Bayram Atmaca'nın (37) ağır yaralandığı, diğer ağabeyi Celal Atmaca'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA