İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre, ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler kapsamında 31 eyalette 187 şehirde toplam 619 protesto gerçekleştirildi.

Binlerce Kişi Hayatını Kaybetti, On Binlerce Gözaltı

HRANA’nın verilerine göre protestolar sırasında 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, olaylarda 2 bin 55 kişinin yaralandığı, 22 bin 123 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkililer ve insan hakları örgütleri, ülkede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini ve can kayıplarına ilişkin sayının artabileceğini ifade ediyor.