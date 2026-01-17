Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusunda bulunan Tuffah Mahallesi’ndeki bölgeleri bombaladı. Aynı saatlerde İsrail helikopterleri, Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğu kesimine yoğun ateş açtı.

Orta ve Güney Gazze’de Saldırılar Sürüyor

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinin doğusuna birden fazla hava saldırısı düzenledi.

Güneyde ise İsrail helikopterleri ve askeri araçları, Han Yunus’un doğusu ile Refah’ın kuzeyine rastgele ateş açtı.

Ateşkesin Yeni İhlalleri

Söz konusu saldırıların, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının yeni ihlalleri kapsamında gerçekleştiği belirtildi. İsrail’in saldırılarının, ABD yönetiminin ateşkesin ikinci aşamasının başladığını duyurmasına rağmen devam etmesi dikkat çekti.

Hamas’tan Tepki: Arabuluculara Çağrı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, dün yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in ateşkesi tekrar eden biçimde ihlal ettiğini belirterek, arabulucu ülkelere İsrail üzerinde baskı kurmaları ve anlaşma hükümlerinin uygulanmasını sağlamaları çağrısında bulundu.

1244 Ateşkes İhlali Açıklaması

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlalde bulunduğunu, bu ihlaller sonucu 1760 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralandığını ya da gözaltına alındığını duyurmuştu.