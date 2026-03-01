20 otel, 7 misafirhane ve 8 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veren Uludağ’da sezon 19 Aralık’ta başlarken, kayak pistleri 29 Aralık’ta açıldı. Kar kalınlığının 170 santimetreye ulaştığı bölgede sezonun son günleri yaşanmasına rağmen pistlerde yoğunluk devam ediyor.

Kayakseverlerin “Beyaz Cennet” olarak adlandırdığı Uludağ’da, otellerin büyük bölümü şubat ayının ikinci yarısından itibaren yeterli talep olmaması nedeniyle kapanırken, açık olan tesislerin de ilerleyen haftalarda misafir kabul etmeyi bırakması bekleniyor.

Hafta içi doluluk oranları yüzde 50 seviyesinde gerçekleşirken, hafta sonları bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor.

Mart Ayında Fiyatlar Daha da Düşecek

Otel müdürü Harbi Türk, mart ayında konaklama ücretlerinde düşüş yaşanacağını belirterek, sezonun mart sonuna kadar, hatta nisan ayına sarkabileceğini ifade etti. Ramazan Bayramı’nın da Uludağ’da kutlanmasının planlandığını belirten Türk, rezervasyonların mart ayında da güçlü seyrettiğini söyledi.

Sezon Ramazan Bayramı’na Kadar Uzayabilir

Kayak antrenörü Semih Akçataş ise sömestir tatili sonrası yoğunluğun azalması beklenirken talebin sürdüğünü belirtti. Güneşli havanın tercihleri artırdığını vurgulayan Akçataş, sezonun Ramazan Bayramı’na kadar uzayabileceğini dile getirdi.

Uludağ’da kayak eğitimlerine olan ilgi de devam ediyor. Saatlik kayak eğitimi ücretleri ise 4 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Sezon sonu indirimleriyle birlikte Uludağ, mart ayında da hem uygun fiyatlı konaklama hem de kaliteli kayak deneyimi arayan tatilciler için cazip bir alternatif olmaya devam ediyor.