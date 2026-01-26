ABD'nin Texas, New York, New Jersey ile Washington eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ile dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. ABD genelinde 14 binden fazla uçuşun iptal edildiği, 8 binden fazla uçuşun da ertelendiği aktarıldı. Çok sayıda bölgede ise sert kış şartları nedeniyle 950 bine yakın kişinin elektriksiz kaldığı açıklandı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şu ana kadar 5 evsiz kişinin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini söyledi. Mamdani, 'Onların ölüm sebeplerini henüz tam olarak bilmiyoruz ancak bu bize aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor' dedi.