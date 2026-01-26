Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivas’a kazandırılan önemli su projelerinden biri olan Ulaş Baharözü Barajı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, barajda su tutulmaya başlandığı duyuruldu.

Tarım Arazilerine Can Suyu

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, 160 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edilen baraj, 944 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2 bin 450 dekar tarım arazisi modern sulama imkânına kavuşacak.

“Sivas’a Hayırlı ve Bereketli Olsun”

Bakanlığın açıklamasında, barajın Sivas’ın tarımsal üretimine önemli katkı sağlayacağı vurgulanarak, “Sivas’ımızın bereketine bereket katacak olan Ulaş Baharözü Barajı’nın şehrimize ve bölgemize hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.