ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye Diego Garcia Adası’nın kontrolünü devretmemesi çağrısında bulundu. Trump, adadaki askeri üssün İran’a yönelik olası bir operasyonda kullanılabileceğini ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diego Garcia’nın stratejik önemine dikkat çekerek, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’e seslendi. Trump, “İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD’nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia’yı ve Fairford’da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

“100 Yıllık Kira Sözleşmesi İmzalanmalı”

Trump, Diego Garcia’nın uzun vadeli şekilde kiralanması gerektiğini belirterek, “Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Diego Garcia’yı vermeyin” açıklamasında bulundu.

Hint Okyanusu’nda stratejik konuma sahip Diego Garcia, ABD ile İngiltere arasında savunma iş birliği kapsamında uzun yıllardır askeri üs olarak kullanılıyor. Trump’ın açıklamaları, bölgedeki jeopolitik dengeler ve İran ile yürütülen diplomatik süreç açısından yeni bir tartışma başlattı.