Manisa’nın Turgutlu ilçesi sınırlarında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yüksek kesimden kopan tonlarca toprağın yola akması sonucu otoyolun 3 şeridi toprakla kaplandı.

Heyelan, Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki bölgede meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, toprak kaymasının ardından yola büyük miktarda toprak yığını aktığı belirlendi.

Güvenlik önlemleri kapsamında otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatılırken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle temizlik ve tahliye çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin, tonlarca toprağın kaldırılması için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü ve yolun açılma saatine ilişkin net bir açıklama yapılmadığı bildirildi.