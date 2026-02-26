1)İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda adresi, kira süresi, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile kiraya verilecektir.

2) İhale 12.03.2026 Perşembe günü saat 14.00’ dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3)Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden aşağıdaki listede belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir.

4) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi vb giderler) kiracıya ait olacaktır.

5-İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır:

5-1- İhaleye girmek isteyen;

a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d)Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,

e)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; (ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)

Kamu Tüzel kişilerinin ise bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2)Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, şartname, geçici teminat makbuzu,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)

5-3)Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)

-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul kiralanması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)

5-4)Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden)

gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5)İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6)Aşağıdaki listede belirtilen miktarda geçici teminat vermesi.

5-7)İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

5-8)İhaleye girecek kişilerin yer görme belgesini ibraz etmek zorundadır.

S.NO ADRES CİNSİ MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ ŞARTNAME BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Gayret Mahallesi 7064 ada 10 parselde bulunan Yenimahalle Semt Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinin zemin katında bulunan 7 no.lu bağımsız bölüm Bağımsız Bölüm

1.116.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 33.480,00-TL 12.03.2026 14.00 2 Gayret Mahallesi 7064 ada 10 parselde bulunan Yenimahalle Semt Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinin bodrum katında bulunan oto yıkama yeri Oto Yıkama Yeri 360.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 10.800,00-TL 12.03.2026 14:05 3 Kardelen Mah. 15091 no.lu önü, 2164. Cadde ile 2500. Sokak arasında kalan Park alanı içerisinde bulunan büfe yeri (Dondurma Satış Yeri) Büfe (Dondurma Satış Yeri) 432.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 12.960,00-TL 12.03.2026 14:10 4 İnönü Mah. 15171-14709-16204 no.lu adalar arası Cengiz Aytmatov Caddesi üzeri İsmail Hakkı Tonguç Parkında bulunan büfe (Dondurma Satış Yeri) Büfe

(Dondurma Satış Yeri) 432.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 12.960,00-TL 12.03.2026 14:15 5 Cumhuriyet Mahallesi 62682 no.lu ada ile 62681 no.lu ada arası, Necip Fazıl Caddesi ile Beynamlı Mustafa Efendi Caddesi kesişiminde bulunan büfe Büfe 1.440.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 43.200,00-TL 12.03.2026 14:20 6 İnönü Mah. 15171-14709-16204 no.lu adalar arası Batıkent Bulvarı ve Cengiz Aytmatov Caddesi kesişimindeki İsmail Hakkı Tonguç Parkında bulunan büfe (Çiçek Satış Yeri) Büfe

(Çiçek Satış Yeri) 720.000,00-TL 3 YIL 5.000,00-TL 21.600,00-TL 12.03.2026 14:25

İLAN OLUNUR.



