Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlenecek Gordion Yarımaratonu, 10 Mayıs’ta spor ve tarihi bir araya getirecek. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Gordion Antik Kenti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçmeyi hedefliyor.

“Bir koşudan daha fazlası” sloganıyla düzenlenen yarı maraton, katılımcılara tarihi bir atmosferde spor yapma imkânı sunarken, bölgenin kültürel mirasının tanıtımına da katkı sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, etkinliğe sadece koşucuları değil, yürüyüş yapmak, doğayı hissetmek ve bu eşsiz mirasa tanıklık etmek isteyen herkesi davet ediyor.

Koşamayan vatandaşların da etkinliğe katılarak alanda yürüyüş yapabileceği belirtilirken, Gordion’un tarihi dokusu ve doğal güzellikleri eşliğinde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Başkentte spor ve kültürün iç içe geçeceği Gordion Yarımaratonu’nun yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.