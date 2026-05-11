Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde meydana gelen iş kazası faciayla sonuçlandı. Yem karma makinesine kapılan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, onu kurtarmaya çalışan ablası ağır yaralandı.

Olay, Polatlı’nın Türkkarsak Mahallesi’nde bulunan bir besi çiftliğinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı sırada yem karma makinesine kapılan 15 yaşındaki Mehmet D., ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden yakınları müdahale etmeye çalışırken, kardeşini kurtarmak isteyen ablası da makineye kapıldı. Genç kadının kolunun koptuğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 15 yaşındaki Mehmet D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan abla ise ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.