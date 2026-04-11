Ankara’nın Mamak ilçesinde son günlerde artan yasadışı bahis reklamları, mahalle sakinlerinin tepkisini büyütüyor. İlçenin birçok noktasında duvarlara, direklere ve panolara asılan afişler, özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olduğu alanlarda görülmesi nedeniyle endişe yaratıyor.

Vatandaşların aktardığına göre; Abidinpaşa Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi ve Akdere başta olmak üzere ilçenin pek çok mahallesinde benzer görüntülerle karşılaşmak mümkün. Sokak aralarından ana caddelere kadar yayılan bu reklamlar, adeta mahalleleri kuşatma altına almış durumda.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş Sonsöz'e ulaşarak; “Artık nereye baksak bu afişleri görüyoruz. Çocuklarımız okula giderken, parkta oynarken bile bu içeriklerle karşılaşıyor. Bu sadece bir görüntü kirliliği değil, aynı zamanda ciddi bir toplumsal tehdit” diyerek yaşanan duruma dikkat çekti.

Yasadışı bahis sitelerinin binlerce aileyi mağdur ettiğini vurgulayan mahalle sakinleri, bu tür reklamların açık şekilde yapılabilmesinin denetim eksikliğini gözler önüne serdiğini ifade ediyor. Özellikle gençleri hedef alan bu içeriklerin, kötü alışkanlıkları teşvik ettiğini belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyor.

Afişlerin kaldırılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması isteniyor!

İlçe genelinde artan şikayetler üzerine gözler denetim mekanizmalarına çevrilirken, mahalle sakinleri afişlerin kaldırılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması için çağrıda bulunuyor. Vatandaşlar, “Sokaklarımızın bu şekilde kirletilmesine izin verilmemeli” diyerek tepkilerini dile getiriyor.