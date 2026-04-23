Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anıtkabir, binlerce kişinin ziyaretine sahne oldu. Sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhına gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla mozoleyi ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunan ziyaretçiler, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
“Çok gururlu ve sevinçliyim”
Ailesiyle birlikte Amasya’dan gelen Merzifon Mehmetçik İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Umut Yeter, Anıtkabir’i ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yeter, Atatürk’e duyduğu sevgiyi ifade ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Ziyaret akşam saatlerine kadar sürecek
Yetkililer, Anıtkabir’in 23 Nisan etkinlikleri kapsamında saat 21.00’e kadar ziyarete açık olacağını bildirdi.