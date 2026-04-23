İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin diplomasiye yaklaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, diyalog ve anlaşmaya açık olduklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, İran’ın her zaman müzakere ve uzlaşıdan yana olduğunu vurguladı. Ancak taahhütlerin ihlal edilmesi, uygulanan abluka ve tehditlerin gerçek müzakerelerin önündeki temel engeller olduğunu ifade etti.

Uluslararası kamuoyuna da mesaj veren Pezeşkiyan, bazı ülkelerin söylemleri ile eylemleri arasındaki çelişkilere dikkat çekerek, “Dünya, bitmek bilmeyen ikiyüzlü söylemler ile iddialar ve eylemler arasındaki farkı görüyor” ifadelerini kullandı.