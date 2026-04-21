Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, üzerinde çalışılan yeni anlaşmanın JCPOA’den daha iyi olacağını ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (JCPOA) ABD’nin güvenliği açısından “en kötü anlaşmalardan biri” olarak nitelendirdi. Söz konusu anlaşmanın nükleer silaha giden bir yol oluşturduğunu öne süren Trump, yeni anlaşmanın bu riskleri ortadan kaldıracağını savundu.

Açıklamasında eski ABD başkanları Barack Obama ve Joe Biden dönemlerini eleştiren Trump, geçmişte İran’a yüksek miktarda finansal kaynak aktarıldığını iddia etti. Trump, kendi başkanlığı döneminde anlaşmayı iptal ettiğini hatırlatarak, bu adımın bölgesel güvenlik açısından gerekli olduğunu belirtti.

ABD medyasına da eleştiriler yönelten Trump, yeni anlaşmanın nükleer silah ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağını ifade etti. Trump, olası bir anlaşmanın sadece Orta Doğu değil, Avrupa ve küresel ölçekte güvenliğe katkı sağlayacağını dile getirdi.