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Tançalan’ın cezaevine gönderilmesinin ardından adli makamlarca yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Emniyet güçleri, yürütülen incelemeler doğrultusunda Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz’ü de gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtildi.

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Soruşturma Derinleşiyor: Eşi de Emniyete Götürüldü

Sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayısına sahip olan Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması çerçevesinde sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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