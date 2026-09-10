Sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayısına sahip olan Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması çerçevesinde sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturma Derinleşiyor: Eşi de Emniyete Götürüldü
Tançalan’ın cezaevine gönderilmesinin ardından adli makamlarca yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Emniyet güçleri, yürütülen incelemeler doğrultusunda Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz’ü de gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtildi.
Muhabir: Ayşe Jülide Özdem