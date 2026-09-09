Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kabulde Ankara’nın ulaşım altyapısına katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere devam eden ve planlanan projelerin ele alındığını belirtti.

Ankara’nın metro yatırımları görüşüldü

Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunduklarını ifade eden Yavaş, Ankara’ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkıların da değerlendirildiğini aktardı.

Yavaş, açıklamasında ayrıca NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki irade nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiklerini belirtti.

Yavaş’tan Erdoğan’a teşekkür

Mansur Yavaş, Beştepe’deki kabulün ardından yaptığı açıklamada, “Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kentin ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yanı sıra yeni yatırımlar konusunda da değerlendirmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştıklarını belirtti.