Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla öğretmenlere yönelik yeni ulaşım uygulamasını kamuoyuna duyurdu. Yavaş, yeni eğitim-öğretim yılını kutlayarak, uygulamanın öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti.

86 BİN ÖĞRETMEN YARARLANACAK

Yeni düzenlemeyle Ankara’da resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyeti yürüten 86 bin öğretmen, eğitim dönemi boyunca aylık 100 binişlik ulaşım hakkından 1.300 TL karşılığında yararlanabilecek.

Yavaş, uygulamanın amacının öğretmenlerin ulaşım giderlerine katkı sağlamak ve günlük yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Öğretmenlerin çocukların geleceğinin hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onların hayatına dokunan sizlersiniz. Biz de hayatınızı biraz olsun kolaylaştırmak, emeğinize küçük de olsa bir katkı sunmak istedik.”

Yavaş, açıklamasını “İyi ki varsınız” sözleriyle tamamladı.