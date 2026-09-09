Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP’nin Türkiye’nin en köklü siyasi partilerinden biri olduğunu belirten Yavaş, partinin kurumsal yapısı, siyasi geleneği ve bir asrı aşan birikimine dikkat çekti.

Yavaş paylaşımında, CHP’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulduğunu ve Cumhuriyet’in temel değerleri ile çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan bir siyasi mirasın temsilcisi olduğunu ifade etti.

Değişen dönemler, şartlar ve kadrolara rağmen CHP’nin kurumsal hafızasını koruduğunu belirten Yavaş, partinin Türkiye’nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Yavaş, mesajının sonunda CHP’nin 103 yıllık kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere partinin bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi saygı ve minnetle andı.

Yavaş’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum.”