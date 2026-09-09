Emeklilik sistemindeki yaş ve prim düzenlemeleri konusunda tartışmalar devam ederken, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar kademeli emeklilik taleplerini yeniden gündeme taşıyor.

Bu gruptaki çalışanların temel itirazı, sigorta başlangıç tarihindeki birkaç günlük farkın emeklilik yaşında uzun yıllara varan farklılıklara yol açabilmesi.

Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan sigortalılar, emeklilik sistemindeki geçiş döneminin daha adil şekilde düzenlenmesini istiyor.

“EYT ile bir mağduriyet çözüldü, şimdi sıra kademeli emeklilikte”

Paylaşımda, EYT düzenlemesiyle belirli bir kesimin yaşadığı mağduriyetin giderildiği hatırlatılırken, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanların da benzer şekilde kademeli bir geçiş sistemiyle değerlendirilmesi gerektiği savunuluyor.

Kademeli emeklilik isteyenler, emeklilik şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli biçimde belirlenmesini talep ediyor.

Çağrının en dikkat çeken ifadelerinden biri ise şu oldu:“EYT nerede bittiyse, kademeli emeklilik oradan başlamalı.”

Bu talep, özellikle EYT kapsamı dışında kalan ve emeklilik için uzun yıllar daha çalışmak zorunda olduğunu belirten sigortalılar arasında karşılık buluyor.

Gözler kademeli emeklilik tartışmasında

Kademeli emeklilik talebinin önümüzdeki dönemde siyaset ve kamuoyunun gündeminde daha fazla yer alıp almayacağı merak konusu olurken, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalıların talepleri sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Sigortalılar, “Birkaç günlük fark nedeniyle yıllarca beklemek istemiyoruz” diyerek, emeklilikte daha adil ve kademeli bir geçiş sistemi uygulanması çağrısında bulunuyor.