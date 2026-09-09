Yeni Parti tarafından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Özgür Özel’in yarın akşam Koza TV’de canlı yayın konuğu olacağı açıklandı.
Özel’in katılacağı canlı yayın 9 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak.
Gündem merak ediliyor
Siyaset gündeminin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşecek programda Özgür Özel’in hangi başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı merak konusu oldu.
Yeni Parti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla vatandaşları Özel’in canlı yayın programını takip etmeye davet etti.
Muhabir: Şevval Ateş