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Yeni Parti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla vatandaşları Özel’in canlı yayın programını takip etmeye davet etti.

Siyaset gündeminin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşecek programda Özgür Özel’in hangi başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı merak konusu oldu.

Yeni Parti tarafından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Özgür Özel’in yarın akşam Koza TV’de canlı yayın konuğu olacağı açıklandı.

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