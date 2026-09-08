İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmada dile getirdiği iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çelik’in seçim sonrasında yaptığı konuşmada Ayhan Aydın isimli kişinin kendisini arayarak bir savcının tutuklanmakla tehdit ettiğini söylediği yönündeki ifadelerinin soruşturma konusu olduğu belirtildi.

Başsavcılık resen soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Özgür Çelik’in konuşmasına ilişkin yer alan haberler üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamada, Çelik’in konuşmasında, “Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum.”şeklindeki iddiaları dile getirdiği aktarıldı.

Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ayhan Aydın ifade vermek üzere çağrıldı

Soruşturma kapsamında, Çelik’in açıklamalarında adı geçen Ayhan Aydın’ın, iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi için talimat verildiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın Çelik’in konuşmasında dile getirdiği iddialar kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.