Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim ve kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Aziz Yıldırım, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş derbisinde yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü de çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarıgerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

Aynı müsabakada Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Beşiktaş ve Dusan Vlahovic de disipline sevk edildi

Derbide Beşiktaş'ın futbolcusu Dusan Vlahovic, yaptığı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Siyah-beyazlı kulüp ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasıgerekçeleriyle disipline gönderildi.

Galatasaray'dan Metin Öztürk PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Kulübü de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.

Ertuğrul Doğan da disipline sevk edildi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, müsabaka öncesinde kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamalarında futbolun itibarını zedelemeye yönelik ifadeler bulunduğu gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü de aynı gerekçeyle disipline gönderildi.

Nuri Şahin ve Umut Bozok PFDK'ye sevk edildi

İstanbul Başakşehir'de futbolcu Umut Bozok, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli, teknik direktör Nuri Şahin ise sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de müsabaka sonrasında verdiği flaş röportaj ve basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle futbolun itibarını zedelemeye yönelik ifadeler gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Kasımpaşa, Göztepe ve Kocaelispor da sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nin sevk listesinde Kasımpaşa ve Göztepe de yer aldı. İki kulüp, çirkin ve kötü tezahüratgerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

Kocaelispor ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildi.