Arama çalışmaları sürerken Demirayak’ın otomobili, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk-1 Barajı Viyadüğü üzerinde bulundu.
Kapıları kilitli, kaputu açık halde bulunan araç üzerinde inceleme yapan ekipler, Demirayak’ın baraja girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.
Hakan Demirayak’tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgede sualtı araması başlatıldı.
Cansız bedeni aracından 350 metre uzaklıkta bulundu
Dün akşam başlatılan çalışmalara polis dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Ekiplerin yürüttüğü aramalar sırasında Hakan Demirayak’ın cansız bedenine, aracına yaklaşık 350 metre mesafede ve su yüzeyinde ulaşıldı.
Demirayak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.