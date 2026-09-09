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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü aramalar sırasında Hakan Demirayak’ın cansız bedenine, aracına yaklaşık 350 metre mesafede ve su yüzeyinde ulaşıldı.

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Dün akşam başlatılan çalışmalara polis dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Bunun üzerine bölgede sualtı araması başlatıldı.

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