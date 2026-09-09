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Görüntülerde, sanatçının minibüste seyahat ettiği anlar yer alırken, arka planda ise kendisinin sevilen eserlerinden “Nikah Masası” çaldı.

Ümit Besen’in nostaljik minibüsteki yolculuğu, etkinlikte bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Konser öncesinde kaldığı otelin önünden nostaljik minibüsle alınan Besen, etkinliğin düzenlendiği fuar alanına bu araçla götürüldü.

Kayseri’de 1967 yılında başlayan ve yıllar önce sona eren Anadolu Fuarı geleneğini yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen “Fuar 38” etkinlikleri kapsamında Ümit Besen sahne aldı.

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