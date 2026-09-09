Kayseri’de 1967 yılında başlayan ve yıllar önce sona eren Anadolu Fuarı geleneğini yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen “Fuar 38” etkinlikleri kapsamında Ümit Besen sahne aldı.
Konser öncesinde kaldığı otelin önünden nostaljik minibüsle alınan Besen, etkinliğin düzenlendiği fuar alanına bu araçla götürüldü.
“Nikah Masası” eşliğinde nostaljik yolculuk
Ümit Besen’in nostaljik minibüsteki yolculuğu, etkinlikte bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, sanatçının minibüste seyahat ettiği anlar yer alırken, arka planda ise kendisinin sevilen eserlerinden “Nikah Masası” çaldı.
Besen’in konser alanına nostaljik minibüsle ulaşması, etkinliğin geçmişe uzanan atmosferine renk kattı.
Kaynak: DHA