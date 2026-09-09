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Kaza, Karaman merkeze bağlı Çiğdemli köyü yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yasin Çetiner’in kullandığı 70 E 9700 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki beton sulama kanalına çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı.
30 yaşındaki sürücü olay yerinde öldü
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Yasin Çetiner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi morga kaldırıldı
Çetiner’in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.
Kaynak: AA