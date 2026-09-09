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Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Çetiner’in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Yasin Çetiner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yasin Çetiner’in kullandığı 70 E 9700 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

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