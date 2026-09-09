KPSS’ye Şanlıurfa’da giren bazı adayların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, sınav sürecine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

İddiaya göre sınavın başlamasının ardından yaşanan bir durum nedeniyle oturumun yaklaşık 30 dakika geciktiği ve adaylara ek süre tanındığı öne sürüldü.

Bazı adaylar ise sınav salonlarında 10.25’e kadar lavabo ihtiyacının görülebileceğinin söylendiğini iddia etti.

Bu iddiaların ardından sınava giren adaylar arasında tepkiler büyüdü.

Adaylardan kamera kayıtları için inceleme talebi

Tepki gösteren adaylar, sınavın tüm adaylar açısından eşit koşullarda gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, Şanlıurfa’daki sınav merkezlerine ait kamera kayıtlarının şeffaf şekilde incelenmesini talep ediyor.

Adaylar, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri başta olmak üzere, salonlardaki uygulamaların ayrıntılı biçimde araştırılmasını istiyor.

“Sınav tekrarlanmalı” çağrısı

Sosyal medyada görüşlerini paylaşan bazı KPSS adayları, ek süre verildiği iddiasının doğru olması halinde sınavın adil ve eşit koşullarda yapılmadığını savunuyor.

Adaylar, iddiaların bağımsız ve şeffaf şekilde araştırılmasını, herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde ise KPSS oturumunun iptal edilerek yeniden yapılmasını talep ediyor.

İddialar araştırılıyor, resmi karar bekleniyor

Şanlıurfa’daki KPSS oturumuyla ilgili ortaya atılan iddialar henüz adayların beyanları ve sosyal medya paylaşımları düzeyinde bulunuyor.

Bu nedenle ek süre verildiği veya sınavda usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar kesinleşmiş bir bilgi olarak değerlendirilmiyor.

ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklama ve incelemenin, sınavın nasıl yürütüldüğüne ilişkin tartışmalara açıklık getirmesi bekleniyor.