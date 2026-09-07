Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda yaşananlara ilişkin inceleme başlattı.

Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü güzergahında meydana gelen trafik kazası ve devam eden yol çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk nedeniyle bazı adaylar sınav binalarına zamanında ulaşmakta güçlük çekti.

SINAV 30 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Yaşanan ulaşım sorununun ardından ÖSYM tarafından kentte kriz masası oluşturuldu. Alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa’daki adaylar sınava planlanan saatten 30 dakika sonra başladı. Gecikme süresi sınavın bitiş saatine de eklendi.

Kentte sınava katılan bütün adayların aynı süreyi kullandığı, herhangi bir adaya farklı veya ilave süre verilmediği belirtildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

ÖSYM’nin, sınavın uygulanması sırasında yaşanan süreci ve kamuoyuna yansıyan iddiaları sınav binalarındaki kamera kayıtları üzerinden ayrıntılı olarak inceleyeceği öğrenildi.

İncelemede adayların binalara giriş saatleri, sınav evraklarının açılma zamanı ve oturumun başlama süreci değerlendirilecek. İncelemenin ardından gerekli görülmesi halinde kamuoyuna açıklama yapılması bekleniyor.