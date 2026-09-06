Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Sekreteri Diyar Kesebir, Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) 7. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada siyasi arenada "arınma", "ilkeli mücadele" ve "ortak değerlerde buluşma" vurgusu yaptı.

"Siyaset Kişisel Hesapların Alanı Değildir"

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Salondakileri selamlayarak konuşmasına başlayan Kesebir, kongrelerin sadece yönetimlerin belirlendiği yerler değil, geçmişin değerlendirilip geleceğe yön verildiği ve yeni başlangıçların yapıldığı irade alanları olduğunu vurguladı. Konuşmasının ana eksenini "Arınmak" kavramı üzerine kuran Kesebir, şu ifadeleri kullandı:

"Sözünü ettiğimiz arınma, birbirimizden uzaklaşmak değildir. Tam tersine; bizi birbirimizden koparan kırgınlıklardan, önyargılardan, kişisel hesaplardan, kısır döngülerden ve siyaseti daraltan anlayışlardan arınmaktır. Çünkü gençlik siyaseti; makamların, kişisel ikbal hesaplarının ya da birbirinin önüne geçme yarışının alanı değildir. Ülkesine, Cumhuriyetine ve geleceğine karşı sorumluluk duyan insanların omuz omuza verdiği bir mücadele alanıdır."

​CHP Genel Başkanı'nın Selamını İletti

​Temiz siyasetin ve ilkeli mücadelenin önemine değinen Kesebir, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını salondaki gençlere iletti. Bu selamın önemli bir sorumluluk yüklediğini belirten Kesebir, siyasetin kişisel ikballer yerine halkın ve ortak değerlerin geleceği için yapılması gerektiğini ifade etti.

​"Ayrışmaya Değil, Dayanışmaya İhtiyacımız Var"

​Farklı siyasi geleneklerden gelinse dahi gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olması gerektiği konusunda birleşebileceklerini belirten Kesebir, dayanışma mesajı verdi:

​"Bugün hepimizin ihtiyacı olan şey daha fazla ayrışmak değil, ortak değerlerimiz etrafında yeniden buluşmaktır. Kırgınlıklardan, önyargılardan ve kişisel hesaplardan arınarak tüm enerjimizi memleketin meselelerine ve gençlerin geleceğine yöneltmeliyiz. Duvarları büyütmek yerine yolları, ayrışmayı değil dayanışmayı, umutsuzluğu değil örgütlü umudu büyütmeliyiz."

​"Cumhuriyetin İkinci Yüzyılını Gençler Kuracak"

​Gençliğin Türkiye’nin geleceğini kuracak en güçlü iradelerden biri olduğunu ifade eden Kesebir, yeni seçilen yönetime başarılar dileyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

​"Biz bu ülkenin geleceğini beklemiyoruz, o geleceği kurmak için buradayız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın örgütlü gençlik ve gençliğin ortak mücadelesi, yaşasın tam bağımsız Türkiye!"