Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen festivalin startı, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından verildi.

Festival kapsamında ilçeye gelen 80 bisiklet tutkunu, Beyşehir'in doğal ve tarihi güzelliklerini bisikletleriyle keşfediyor.

Festivalin ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Belediye Başkanı Adil Bayındır, organizasyonun iki gün süreceğini söyledi.

Bayındır, "Belediye olarak şehrimizin tanıtımına, sosyal ve kültürel hayatımıza katkı sunan, hemşehrilerimizi ve şehrimize gelen misafirlerimizi bir araya getiren bu güzel organizasyonun her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.