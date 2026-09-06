Gölbaşı Belediyesi, ilçenin doğal ve kültürel değerlerini müzik ve çeşitli etkinliklerle buluşturacak Geleneksel Gölbaşı Göller ve Sevgi Çiçeği Şöleni için hazırlıklarını tamamladı.

10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaş için farklı programlar düzenlenecek. Şölende Gölbaşı’nın simgeleri arasında yer alan Mogan Gölü ve Sevgi Çiçeği de ön plana çıkarılacak.

Çocuklar için gün boyu etkinlik

Şölen boyunca çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Her gün 13.00-17.30 saatleri arasında kurulacak şişme oyun gruplarının yanı sıra çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edilecek.

Çizgi film karakterlerinin maskotları ve bando takımının da yer alacağı etkinliklerde animasyon, kukla, sihirbaz ve jonglör gösterileri düzenlenecek. Ateş ve bubble show ile program daha da renkli hale gelecek.

Üç günde üç konser

Gündüz etkinliklerinin ardından akşam saatlerinde konser programları başlayacak.

Şölenin ilk günü olan 10 Eylül Perşembe günü saat 20.30’da Semicenk sahneye çıkacak.

11 Eylül Cuma günü saat 19.30’da Ercan Özalp konseri gerçekleştirilecek. Ardından saat 20.30’da Merve Özbey, Gölbaşılılarla buluşacak.

Şölenin son günü olan 12 Eylül Cumartesi ise saat 20.30’da Funda Arar sahne alacak. Konserin ardından gerçekleştirilecek havai fişek gösterisiyle etkinlikler sona erecek.

Program kapsamında ayrıca Seğmen ve Mehter gösterileri de düzenlenecek.

Başkan Odabaşı’ndan davet

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçenin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini müzik, sanat ve eğlenceyle bir araya getirmek istediklerini belirterek tüm vatandaşları şölene davet etti.

Odabaşı, üç gün boyunca çocuklar, gençler ve aileler başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap eden etkinlikler hazırladıklarını ifade etti.

Şölenin Gölbaşı’nın birlik ve beraberliğini yansıtmasını istediklerini belirten Odabaşı, 10 Eylül’de Semicenk, 11 Eylül’de Merve Özbey ve 12 Eylül’de Funda Arar’ın sahne alacağını hatırlatarak tüm hemşehrilerini Atatürk Sahil Parkı’na çağırdı.