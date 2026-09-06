Alanya’nın İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası’nda zirai alanlarda yangın çıktı. Alevlerin çevredeki kısmen ormanlık alanlara sıçraması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 4 arazöz ile 30 teknik personel ve orman işçisi katıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle iki yangın da kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde devam eden yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.