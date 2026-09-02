Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları kapsamında, X platformunda gazeteci Kemal Öztürk’e yönelik tehdit içerikli paylaşımlar tespit edildi.
Ekiplerin incelemesinde, X’te ‘@miyomotomushasi’ (III.Musa) kullanıcı adlı hesaptan Kemal Öztürk’ün canlı yayın açıklamalarına karşılık şiddet ve suç işlemeye azmettiren ifadelerin paylaşıldığı belirlendi.
Antalya’da gözaltına alındı
Söz konusu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen M.Ö.Ş., Antalya’da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
M.Ö.Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi.