Amasra Emniyet Müdürlüğü’ne 18 Nisan’da yapılan ihbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 13 yaşındaki G.Ö.’ye yönelik cinsel istismar iddiasıyla 33 kişi hakkında dava açıldı.

Sanıklar hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’suçlarından Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava görüldü.

Davanın 3’üncü duruşması bugün Bartın Adliyesi’nde yapıldı. Duruşma nedeniyle adliye çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kapalı görülen duruşmaya, haklarında 25 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenen 25 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanıklara hapis cezaları verildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.R.Ç.’yi ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 22 yıl 6 ay, ‘hürriyetten yoksun kılma’ suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklu sanıklar Y.E.E., O.B., A.S., M.C.A. ve S.E.A. hakkında 16 yıl 8’er ay hapis cezası verildi.

Tutuklu sanıklar A.A.A., B.E.T., Y.E.A., B.A., A.K., M.Ç., B.E.B. ve S.A. ise 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Sanık V.B.Ç.’ye de ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

2 sanığa 10’ar yıl hapis

Mahkeme heyeti, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklu bulunan yaşı küçük sanıklar T.H. ve C.A. hakkında 10’ar yıl hapis cezası verdi.

Hapis cezasına çarptırılan sanıklardan B.N.G., N.H.T., Ş.M. ve U.K.’nin ise tahliyesine karar verildi.

‘Cinsel taciz’ ve ‘sarkıntılık düzeyinde kalan istismar’ suçlarından hapis cezası verilen C.T., E.K., F.D., Y.A., H.A. ve Y.E.K. hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

9 sanık beraat etti

Mahkeme heyeti, yargılanan 9 sanığın beraatine hükmetti.

Duruşmanın sonunda 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dava kapsamında verilen kararların ardından hukuki sürecin devam edip etmeyeceği ve tarafların karara karşı kanun yollarına başvurup başvurmayacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.