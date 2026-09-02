“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, oyunculuğunun yanı sıra fizik alanındaki eğitimiyle de gündeme geldi.

Genç oyuncuya, Türk Fizik Derneği tarafından “2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü” takdim edildi. Atılgan’ın bilim ve sanat alanlarını bir arada sürdürmesi nedeniyle verilen ödül dikkat çekti.

Hem ekranda hem üniversitede

Oyunculuk kariyerine devam eden Zeynep Atılgan, bir yandan da fizik eğitimini sürdürüyor. “Taşacak Bu Deniz” dizisindeki Fadime karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan genç oyuncu, aldığı ödülle bilim alanındaki ilgisini de ortaya koydu.

Atılgan’ın oyunculuk ve fizik eğitimini aynı anda sürdürmesi, sanat ve bilimi bir araya getiren kariyeriyle dikkat çekmesine neden oldu.

Ali Öner ile aşkı da gündemde

Zeynep Atılgan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Genç oyuncunun Ali Öner ile yaşadığı aşk, hayranlarının da yakın takip ettiği konular arasında bulunuyor.

Atılgan, son olarak aldığı 2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü ile gündeme gelerek kariyerindeki farklı yönleri bir kez daha ortaya koydu.