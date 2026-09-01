ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD savaş uçaklarının İran'daki bazı stratejik askeri hedeflere yönelik hava harekâtı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar, Hürmüz Boğazı ve Bender Abbas Limanı çevresindeki İran'a ait hedeflere gerçekleştirildi.

Operasyonda İran İslami Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait füze sahaları, insansız hava aracı merkezleri ve kıyı radar tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

CENTCOM: Saldırılar ticari gemilere yönelik tehditlerin ardından yapıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların uluslararası deniz trafiğine yönelik tehditleri önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini savundu.

CENTCOM açıklamasında, ABD kuvvetlerinin Doğu Saati ile 12.00'de İran'daki IRGC hedeflerine yönelik saldırılar başlattığı belirtilirken, operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgeye konuşlandırılan ABD askerlerine yönelik saldırı girişimlerinin ardından gerçekleştirildiği ifade edildi.

İran'da şiddetli patlamalar

ABD'nin saldırısının ardından İran devlet medyası da Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bulunan Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu.

Hürmüz Boğazı'nda alarm seviyesi yükseltildi

Saldırıların ardından bölgede askeri alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinde aksamalar yaşandığı belirtilirken, gelişmelerin küresel petrol piyasalarında da hareketliliğe neden olduğu kaydedildi.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli geçiş güzergâhlarından biri olması nedeniyle bölgede yaşanan askeri gerilim küresel enerji piyasaları tarafından da yakından takip ediliyor.

Trump İran'a yönelik saldırı sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'a yönelik sınırlı bir askeri saldırıdüzenleyeceklerini açıklamıştı.

CENTCOM'un son açıklamasıyla birlikte ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunda yeni bir aşamaya geçildiği bildirildi.