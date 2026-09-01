İstanbul’da bir araya gelen Nakliyat-İş üyesi işçiler, madencilerin mücadelesine destek olmak ve tutuklu bulunan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Başaran Aksu’nun durumuna dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Gerçekleştirilen açıklamada, Çakır ve Aksu’nun 7 gündür tutuklu olduğu vurgulanırken, sendikal dayanışmanın önemine dikkat çekildi. İşçiler, madencilerin çalışma koşulları, hakları ve alacakları için yürüttüğü mücadelenin yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Nakliyat-İş üyesi işçiler, açıklamada tutuklu sendikacılarla dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, işçi sınıfının farklı sektörlerdeki mücadelelerinin ortak olduğunu dile getirdi.

Basın açıklamasında “Madenci yalnız değildir” ve “Yaşasın sınıf dayanışması” mesajları öne çıktı. İşçiler, Çakır ve Aksu’nun serbest bırakılması yönündeki taleplerini de kamuoyuna duyurdu. Açıklama, işçilerin dayanışma sloganları ve tutuklu sendikacılarla dayanışma çağrılarıyla sona erdi.