Ankara’da yaşayan milli halterci Bircan Şimşek, yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya üzerinden kendisini “Ahmet Taner Meral” olarak tanıtan ve TBMM’de çalıştığını söyleyen Serdar M. ile tanıştı.

İddiaya göre yaklaşık 1 yıl boyunca telefonda görüştüğü Serdar M. ile duygusal yakınlık kuran Şimşek, karşı tarafın yönlendirmesiyle sözde fon ve projelere yatırım yapmaya başladı.

Serdar M.'nin, Meclis çalışanları ve milletvekillerinin dahil olduğu özel bir fon bulunduğunu söylediği ve kendi banka hesabında sorun olduğunu öne sürerek Şimşek'ten para istediği belirtildi.

“Kredi çekip gir dedi”

Yaşadıklarını anlatan Bircan Şimşek, karşı tarafın kendisine güven veren bir üslup kullandığını belirterek, “Üslubu o kadar düzgündü ki, ‘Ben inanmam’ diyen bile inanırdı.” dedi.

Şimşek, kendisine bir ev sahibi olma hayalinden bahsettiğini, bunun üzerine Serdar M.'nin sözde fona birlikte yatırım yapmayı teklif ettiğini söyledi.

İlk olarak 20 bin lira verdiğini belirten Şimşek, daha sonra farklı zamanlarda kredi çekerek ödemeler yaptığını anlattı.

Şimşek, karşı tarafın her defasında yatırımın kârının kısa süre içerisinde hesabına geçeceğini söylediğini ancak ödemelerin sürekli ertelendiğini ifade etti.

“1 senede yaklaşık 800 bin lira verdim”

Bir süre sonra Serdar M.'ye ulaşamadığını ve yaptığı araştırmada farklı bir suçtan cezaevinde olduğunu öğrendiğini belirten Şimşek, dolandırıldığını bu şekilde anladığını söyledi.

Şimşek, “1 senede yaklaşık 800 bin liraya yakın para vermişim. Şu an borçlarım faizlerle 1 milyonu geçti. Evime sürekli haciz geliyor.” diye konuştu.

Maaşının dörtte birinin kesildiğini belirten milli sporcu, kalan parasıyla üç bankaya ödeme yaptığını ve evine sürekli icra evrakları geldiğini söyledi.

“Annem haciz memuru gelecek diye tedirgin”

Yaşadığı maddi sıkıntının ailesini de etkilediğini belirten Şimşek, “Annem evde sürekli bir haciz memuru gelecek tedirginliğiyle yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Şimşek, dolandırıldığını düşündüğü kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, elindeki mesaj, ses kaydı, dekont ve yazışmaları savcılığa teslim ettiğini söyledi.

“Engelimden ve duygularımdan faydalandı”

Yaşadığı süreç nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Bircan Şimşek, şüpheli hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Şimşek, “Engelimden ve duygularımdan faydalanan bu kişi hakkında gerekenin yapılmasını istiyorum.” dedi.

Şüphelinin farklı bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde bulunduğunu öğrendiğini belirten Şimşek'in suç duyurusuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.