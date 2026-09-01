Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ve konfederasyon yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özdağ ve Kuruoğlu, basın mensuplarının karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HÜR-SEN’in resmi açıklamasına göre görüşmenin ana başlıklarını kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal hakları, çalışma hayatında yaşanan sorunlar ve Türkiye’nin gündemindeki gelişmeler oluşturdu. Taraflar, kamu çalışanlarının karşı karşıya bulunduğu sorunlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

KURUOĞLU: OKULLAR SİYASETİN GİREBİLECEĞİ YERLER DEĞİLDİR

Basın açıklamasında ilk olarak söz alan HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, özellikle yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim sisteminin sorunlarına dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak anılan düzenlemenin okullarda anlatılmasına yönelik genelgeyi eleştiren Kuruoğlu, okulların siyasi süreçlerin yürütüleceği alanlar olmaması gerektiğini vurguladı.

Kuruoğlu, eğitim sisteminin temelinde Atatürk ilke ve inkılapları, anayasal değerler, bilim, liyakat ve milli değerlerin bulunması gerektiğini belirterek, öğretmenlerin siyasi süreçlerin uygulayıcısı haline getirilmesine karşı olduklarını ifade etti. Kuruoğlu ayrıca, sınıflarda şehit ve gazi çocuklarının bulunabileceğine dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu uygulamanın eğitim ortamlarında nasıl anlatılacağı konusunda cevap vermesi gerektiğini söyledi.

ÖZDAĞ’DAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’E SERT ELEŞTİRİ

Kuruoğlu’nun ardından konuşan Ümit Özdağ ise eğitim politikaları üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özdağ, mevcut eğitim politikalarının milli çizgiden uzaklaştığını savunarak, müfredatta İstiklal Harbi ve Kurtuluş Savaşı kavramlarına ilişkin değişiklikleri eleştirdi. Özdağ, öğretmenlere bu kavramları öğrencilere aktarmaya devam etmeleri çağrısında bulundu. Türkiye’nin geleceğinin ekonomik kalkınmayla birlikte güçlü bir adalet sistemi ve kaliteli eğitimden geçtiğini savunan Özdağ, eğitim ile adaletin ülkenin kalkınmasının temel unsurları olduğunu dile getirdi.

“NEYİN PROPAGANDASINI ÖĞRENCİLERE YAPTIRACAKSINIZ?”

Özdağ’ın açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara yönelik genelgesi oldu. Özdağ, düzenlemenin okullarda uygulanmasının amacını sorgulayarak, öğrencilerin ve öğretmenlerin siyasi bir sürecin parçası haline getirilmemesi gerektiğini savundu. Özellikle sınıflarda şehit ve gazi yakınlarının bulunabileceğine işaret eden Özdağ, bu öğrencilerin söz konusu düzenlemeyi nasıl karşılayacağının sorgulanması gerektiğini söyledi.

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