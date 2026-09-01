ATV ekranlarının yeni dizisi “Güneşin Doğduğu Yer”, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Tims&B imzalı dizinin ilk bölümü, 17 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozalioturuyor.

Hafta sonu Ankara’da gerçekleştirilen çekimlerde Almanya sahneleri canlandırıldı. Dizinin başrollerinde ise Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine yer alıyor.

Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’den ilk pozlar

Dizide Kenan Kozan karakterini Burak Özçivit, Leyla Breger karakterini ise Beyza Gümülcine canlandırıyor. İkilinin dizideki birlikteliğinden ilk kareler de izleyiciyle paylaşıldı.

Hikâyesiyle dikkat çeken dizide, Çukurova’nın önde gelen ailelerinden Kozanlar’ın oğlu Kenan’ın hayatı, Almanya’ya yaptığı seyahatle birlikte değişiyor.

Kenan aşkı ile annesi arasında kalıyor

Kenan Kozan’ın Almanya seyahati, hayatının aşkı Leyla Breger ile tanışmasına vesile oluyor. Kenan, annesi Celadet’in(Sibel Taşçıoğlu) kendisi için çizdiği kadere karşı çıkarak aşkını seçiyor.

Ancak aşkının peşinden gitmeye karar veren Kenan’ı hiç beklemediği olaylar bekliyor. Kenan’ın ailesi, aşkı ve kendi seçimleri arasında vereceği mücadele, dizinin ana hikâyesini şekillendirecek.

“Güneşin Doğduğu Yer”, 17 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.