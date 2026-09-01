Portekiz'den havalanan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 22 yaşındaki genç oyuncu, taraftarlarla ilk kez bir araya geldi. Galatasaray atkısı takdim edilen milli futbolcu kısa bir açıklamada bulundu. Taraftarı selamlayan genç yetenek, sonrasında ise ilk kez üçlü çektirdi. Bir süre daha sarı-kırmızılı taraftarlarla vakit geçiren Deniz Gül daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

DENİZ GÜL: BURAYA KONSANTREYİM

Basın mensuplarının sorularını İngilizce yanıtlayan 22 yaşındaki Deniz Gül, 'Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım takıma, taraftara ve stadyumdaki muhteşem atmosfere bir an önce kavuşmak istiyorum.' dedi. Daha önce Süper Lig'den farklı takımlardan geldiği öne sürülen tekliflere yönelik bir soruya ise, 'Şu anda önemli olan tek şey burada olmam ve tamamen buraya konsantreyim.' yanıtını verdi.

MİLLİ TAKIMIN 900'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATMIŞTI

Türk bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olan Deniz Gül 2004 yılında dünyaya geldi. Futbola, İsveç'te başlayan genç forvet, İsveç Ligi (Allsvenkan) ekiplerinden Hammarby'deki performansıyla dikkat çekmiş, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Porto'ya transfer olmuştu. 2024'te transfer olduğu FC Porto'da bugüne kadar toplam 46 maçta görev alan 1.92 boyundaki santrafor 6 gollük bir katkı sağladı. Deniz Gül, İsveç'in U-19 ve U-21 takımlarında görev almış, milli takım tercihini ise Türkiye'den yana kullanmıştı. Genç santrafor, Kuzey Makedonya'ya karşı oynanan maçta A Milli Takımın 900'ncü golünü de atmıştı.