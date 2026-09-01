Trendyol Süper Lig'de Amedspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sezona büyük hedeflerle başlayan bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılması kararı alındı.

Trabzonspor, dün deplasmanda karşılaştığı Amedspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan sürpriz yenilginin ardından Trabzonspor yönetiminin Fatih Tekke ile devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Ayrılığa ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Amedspor mağlubiyeti sonrası kritik karar

Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan yenilginin ardından yönetim kritik bir karar aldı.

Bordo-mavili ekipte Fatih Tekke dönemi sona ererken, deneyimli teknik adamın görevinden ayrılmasıyla ilgili resmi sürecin kulüp tarafından duyurulması bekleniyor.

Fatih Tekke daha önce de istifasını sunmuştu

Fatih Tekke'nin daha önce Trabzonspor'un Avrupa kupalarında Ferencvaros ile oynadığı eşleşmenin ardından görevinden ayrılmak istediği ve istifasını yönetime sunduğu belirtilmişti.

Ancak o dönemde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun Tekke'nin istifasını kabul etmediğiifade edilmişti.

Başkan Ertuğrul Doğan da konuya ilişkin açıklamasında, “Fatih Tekke ile yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor'da yeni teknik direktör kim olacak?

Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fatih Tekke ile yolların ayrılması kararı sonrası gözler Trabzonspor yönetimine çevrildi.

Bordo-mavili ekibin Fatih Tekke'nin ardından yeni teknik direktör için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, kulüpten yapılacak resmi açıklama bekleniyor.