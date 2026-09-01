1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Diyarbakır'da Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş, Bağlar ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda başladı ve Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde sona erdi.

Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, belediye eş başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hatimoğulları: “Barış, adalet ve demokrasi demektir”

Programda konuşan Tülay Hatimoğulları, Türkiye'de barış ve demokratik toplum çağrısıyla başlayan sürecin, geçmişte yaşanan acılar ve ödenen bedeller unutulmadan yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Onurlu bir barışın inşa edilmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, “Barış, adalet demektir. Barış, demokrasi demektir. Barış, eşit kardeşlik demektir. Barış, bu coğrafyada demokrasiyi gerçek anlamda kurmak demektir” ifadelerini kullandı.

“Barışın dilini kurmak herkesin görevidir”

Barış sürecinde kullanılan dilin önemine dikkat çeken Hatimoğulları, sözde barış söylemleriyle farklı bir dil kullananlara da tepki gösterdi.

Hatimoğulları, şöyle konuştu:

“Barışın dilini bu ülkede kurmaya ihtiyacımız var. Sözde barışın yanında durup esasen zehirli dil kullananlara buradan 1 Eylül'de bir kez daha sesleniyoruz. Barışın dilini kurmak herkesin görevidir. Barışın dilini kurmak sadece bir kesimin değil, burada özne olan herkesin görevidir.”

Hatimoğulları, barışın cesaret ve mücadele gerektirdiğini belirterek, Türkiye'de barışın inşası için yürütülen sürece destek verilmesi gerektiğini söyledi.

“Bölgede ve dünyada barışı savunuyoruz”

Türkiye'nin iç barışının güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış için de çalışılması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, “Türkiye'de iç barışı, bölgede barışı savunuyoruz. Dünyada barışı savunuyoruz” dedi.

Hatimoğulları, uluslararası bir barış hareketinin oluşturulması gerektiğini savunarak, barış isteyenlerin savaş isteyenlerden daha güçlü olduğunu söyledi.

“Barış için kenetlenmeye devam edeceğiz”

Sürece yönelik olası provokasyonlara da değinen Hatimoğulları, barış konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Hatimoğulları, “Hangi provokasyonlarla karşılaşma ihtimalimiz olursa olsun, bu süreci her kim ki enfekte etmeye çalışıyor olursa olsun, şunu bilsinler ki barış konusunda kararlı olmaya, barış için mücadele etmeye, barış için kenetlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.