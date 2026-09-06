Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanabilecek afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklarını güçlendiriyor. Bu kapsamda, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde Zabıta Arama Kurtarma Ekibi oluşturuldu.

Toplam 32 personelden oluşan ZAK ekibine, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve AFAD tarafından çeşitli eğitimler verildi. Ekip, aldığı eğitimler ve sahip olduğu ekipmanları Zabıta Haftası kapsamında düzenlenen tatbikatta uygulamalı olarak sergiledi.

ZAK afetlerde sahada görev alacak

Afet ve acil durumlara yönelik özel eğitimlerden geçirilen ZAK personeli, ihtiyaç duyulması halinde AFAD ekipleriyle koordineli şekilde görev yapacak.

Başta deprem olmak üzere sel, yangın ve benzeri afetlerde olay bölgesine mümkün olan en kısa sürede ulaşması planlanan ekip, arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek.

ZAK’ın yürüttüğü hazırlıklarla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve olası acil durumlarda daha hızlı organize olunması hedefleniyor.