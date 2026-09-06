Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından kafeye tabancayla ateş açılması üzerine içeride bulunanlar da karşılık verdi. Silahların kullanıldığı çatışmada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaşamını yitirdi

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cumali Kazan (36) ile Ercan Kazan’ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Suphi Bozat (40), tedavi gördüğü özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Diğer 3 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Polis şüphelilerin peşinde

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, çatışmaya karıştığı değerlendirilen ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.