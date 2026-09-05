Ankara'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçuna yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltına alındı
Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırımyakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden Pınar Gülser'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, Muhammet Ekici'nin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.
Para karşılığında müstehcen görüntü iddiası
Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları ve çeşitli sosyal medya platformlarında hesaplar oluşturarak özel üyelik sistemi üzerinden para karşılığında müstehcen görüntüler paylaştıklarının tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
Tuğba Ekinci dahil 4 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, “müstehcenlik” suçu kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.
Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Soruşturma kapsamında firari durumdaki Pınar Gülser'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.