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Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, “müstehcenlik” suçu kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları ve çeşitli sosyal medya platformlarında hesaplar oluşturarak özel üyelik sistemi üzerinden para karşılığında müstehcen görüntüler paylaştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden Pınar Gülser'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, Muhammet Ekici'nin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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