Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan derbi mücadelesini Beşiktaş 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalarken, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yaptı.
Bu sonuçla Beşiktaş ligdeki puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı.
FENERBAHÇE'DE SKRINIAR PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya iki takım da etkili başlarken, ilk ciddi tehlike Beşiktaş'tan geldi.
16'ncı dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Trossard'ın şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
19'uncu dakikada Greenwood'un ceza sahası dışından gelişine çektiği şutta top yandan auta çıktı. 22'nci dakikada ise Olaitan'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta Ederson topu kornere çeldi.
Fenerbahçe, 26'ncı dakikada öne geçti. Brown'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışının ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Skriniar, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
BEŞİKTAŞ'TAN İLK YARIDA CEVAP
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin golüne 38'inci dakikada cevap verdi.
Trossard'ın sol taç çizgisi yakınından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Rıdvan Yılmaz, dar açıdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 1-1.
43'üncü dakikada Greenwood'un sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
VLAHOVIC BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar aradı.
57'nci dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in karşı karşıya pozisyondaki şutunu kaleci Ederson kurtardı.
66'ncı dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Nübel'de kaldı. Bir dakika sonra İlhan Fakılı'nın çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta Ederson topu kornere çeldi.
Beşiktaş, 73'üncü dakikada maçta yeniden öne geçti. Orkun Kökçü, ceza sahası yayının solundan içeri girerek pasını penaltı noktası yakınındaki Vlahovic'e aktardı. Vlahovic'in vuruşunda top boş ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin beraberlik çabaları sonuç vermedi ve mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
RIDVAN YILMAZ SAKATLANDI
Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya devam edemedi.
Kasığında ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'ın yerine 46'ncı dakikada Ouattara oyuna dahil oldu.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard, Vlahovic.