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Kasığında ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'ın yerine 46'ncı dakikada Ouattara oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin beraberlik çabaları sonuç vermedi ve mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

66'ncı dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Nübel'de kaldı. Bir dakika sonra İlhan Fakılı'nın çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta Ederson topu kornere çeldi.

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar aradı.

43'üncü dakikada Greenwood'un sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Trossard'ın sol taç çizgisi yakınından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Rıdvan Yılmaz, dar açıdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

Fenerbahçe, 26'ncı dakikada öne geçti. Brown'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışının ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Skriniar, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

19'uncu dakikada Greenwood'un ceza sahası dışından gelişine çektiği şutta top yandan auta çıktı. 22'nci dakikada ise Olaitan'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta Ederson topu kornere çeldi.

Karşılaşmaya iki takım da etkili başlarken, ilk ciddi tehlike Beşiktaş'tan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş ligdeki puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı.

Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalarken, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yaptı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan derbi mücadelesini Beşiktaş 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

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